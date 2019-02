Ostia: gli arresti domiciliari non bastano, ladra continua a rubare. Portata a Regina Coeli

Stava già scontando una condanna agli arresti domiciliari per precedenti reati di cui si era macchiata, ma i Carabinieri di Ostia l'hanno sorpresa in strada , senza autorizzazione, in possesso di una borsa e di uno smartphone risultati rubati qualche minuto prima.

I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio, e all'epoca, la donna, una romana di 31 anni con numerosi precedenti, fu nuovamente posta agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, a cui i militari inviarono un'informativa per i reati di evasione e ricettazione.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno notificato alla 31enne l'ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Roma a seguito della denuncia a suo carico. La donna è stata, quindi, riaccompagnata nel carcere di Regina Coeli.