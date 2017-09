Arrestati tre imprenditori per bancarotta fraudolenta: sequestrate Jaguar e Land Rover

Tre imprenditori arrestati per bancarotta fraudolenta. Nella mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di tre imprenditori che gestivano una società operante nel settore della costruzione di edifici residenziali.

I destinatari delle odierne misure, oltre ad avere precedenti specifici in materia di reati fallimentari, figurano nelle compagini sociali di numerose imprese, molte delle quali non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali. L'utilizzo "personalistico" delle partecipazioni societarie ha trovato conferma nella palese sproporzione tra i modestissimi redditi dichiarati dagli indagati e il loro elevato tenore di vita, dimostrato, tra l'altro, dal possesso di auto di lusso, tra cui una Jaguar, una Land Rover ed un Suv Infinity.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma hanno dimostrato che i tre avevano "messo in atto una strategia criminosa finalizzata ad appropriarsi dei beni della società fallita, anche attraverso una società con sede a Londra, riconducibile ad uno degli arrestati, che ha acquisito ad un prezzo irrisorio la partecipazione più rilevante della stessa società di Roma poi fallita". Inoltre, i tre imprenditori, prima del fallimento, "hanno tentato di vendere numerosi appartamenti di proprietà della fallita, riuscendo ad intascare i corrispettivi dei contratti preliminari stipulati con gli acquirenti".

È stato altresì accertato che gli indagati, oltre a non aver onorato i debiti fiscali e contributivi della società, per un ammontare complessivo di oltre 250.000 euro "non hanno pagato le cartelle esattoriali emesse nei confronti di altre società a loro riconducibili, gran parte delle quali parimenti fallite" e "hanno distratto beni patrimoniali della fallita per circa 3 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra l’attivo indicato nell’ultimo bilancio di esercizio ed il valore degli immobili di ancora di pertinenza dell’impresa".

Ai protagonisti della vicenda è stata contestata anche la "sottrazione della documentazione contabile della società", mai consegnata alla curatela, che come si legge nel decreto del GIP "rappresenta l’ovvio strumento per porre in essere le condotte utilitaristiche in favore dei soci ed in pregiudizio dei creditori".