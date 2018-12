Trenta chili di hashish nascosti in casa: arrestato imprenditore balneare

Nascondeva trenta chili di hashish in un capannone degli attrezzi di sua pertinenza. Un imprenditore balneare del litorale è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". Tutto è successo nella giornata del 27 dicembre quando, intorno alle 16, l'uomo è stato fermato in via di Pratica di Mare per un normale controllo.

L'uomo, nervoso, è stato trovato con 2 grammi di "fumo". Ipotizzando che avesse altra sostanza stupefacente nascosta, è quindi scattato un conseguente controllo domiciliare. Qui la prima scoperta. Nascosti in un mobile, gli uomini dell'Arma hanno trovato 250 grammi di hashish.

Poi il secondo e più corposo rinvenimento. In un capannone degli attrezzi, esterno all'abitazione ma sempre in uno all'imprenditore balneare, c'erano trenta chili di hashish ancora imballati. Immediate sono scattate le manette. L'uomo è stato portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.