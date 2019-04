San Paolo: fermato su auto ruba per guida pericolosa, così rapinatore di hotel è finito in manette

Fermato per guida pericolosa, è finito in manette per rapina. E' quanto successo ad un 22enne straniero quando, qualche giorno fa, gli investigatori della Polizia di Stato lo hanno notato mentre guidava a velocità elevata compiendo pericolose manovre nonostante il traffico.

Quando gli agenti in borghese del commissariato San Paolo sono riusciti a fermarlo, il ragazzo ha dato loro false generalità, dichiarando di non avere i documenti al seguito. All'interno dell'auto c'era la fotocopia di una carta di identità con la sua foto ma dati diversi da quelli forniti, e così i poliziotti lo hanno portato nei loro uffici per ulteriori accertamenti, a seguito dei quali lui è risultato con precedenti e la macchina risultata rubata.

L'auto era stata rubata qualche giorno prima da un autosalone di Torre Maura insieme ad una cassaforte contenente circa 6000 euro.

Grazie ad altre indagini, gli investigatori hanno scoperto che il giovane fermato era anche il responsabile, insieme ad un'altra persona, di una rapina consumanta ai danni di un dipendente della reception di un albergo, in zona Largo Torre Argentina. Il dipendente era stato spintonato e chiuso dai due malfattori nella cucina, mentre i ladri rubavano una cassettina contenente 1500 euro (il video della rapina).

Grazie agli impianti di video sorveglianza della struttura, il ragazzo è stato riconosciuto e quindi arrestato per rapina in concorso e portato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere di Regina Coeli. Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare il suo complice.