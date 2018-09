Gestiva i contatti con i narcos colombiani: arrestato latitante, si nascondeva a Velletri

Gianni Cerasoli, 60enne di Aprilia ricercato da tempo dopo essersi reso irreperibile in seguito a una condanna a sei anni e tre mesi per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato martedì 26 settembre. L'arrestato è scattato ieri da parte della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cisterna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria come riporta LatinaToday.

La condanna di Gianni Cerasoli è relativa a un "traffico di droga continuato e in concorso" con un'organizzazione criminale che operava tra gli anni '90 e il 2000 e che gestiva contatti diretti con i narcos colombiani. L'organizzazione era stata smantellata nel corso di diverse operazioni della polizia di Stato.

Dopo la sentenza definitiva Gianni Cerasoli era fuggito e solo grazie a un'intensa attività di indagine condotta dal commissariato di Cisterna l'uomo è stato individuato in un'abitazione di Velletri e catturato dopo lunghi servizi di appostamento e pedinamento dei suoi familiari. Dopo le formalità di rito il 60enne è stato trasferito nel carcere di Velletri.