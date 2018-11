Estorsioni ai commercianti di Roma est e dei Castelli, arrestata donna Casamonica

E' stata arrestata Gelsomina Di Silvio, moglie di Ferruccio Casamonica e cognata di Vittorio, deceduto nell’agosto del 2015. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, su disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, presso la sua villa in zona Anagnina, hanno messo le manette polsi alla donna di 63 anni, appartenente alla nota famiglia dei Casamonica.

La donna è stata colpita da un ordine di esecuzione per la carcerazione per cui deve scontare la pena di 3 anni e 2 mesi per il reato di estorsione continuata commessa ai danni di vari commercianti tra Roma e i Castelli Romani dal 1999 al 2003. Gli imprenditori, medio piccoli, colpiti erano tutti delle zona di Anagnia, Romanina, Roma est, Frascati, Castel Gandolfo.

Nel 2015, il figlio, Guido Casamonica, fu arrestato con le accuse di usura ed estorsione ai danni del commerciante di marmi iraniano Mehdi Denhavi. La 63enne si trova ora nel carcere di Rebibbia.