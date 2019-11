Don Bosco: in auto con lo shaboo, in casa altri 640 grammi di droga. Arrestato fornitore

Lo hanno prima trovato con 4 grammi di shaboo in auto per poi andare a dama e trovare nella sua abitazione al Don Bosco altri 640 grammi di sostanza stupefacente. A mettere fine all'attività illecita di un fornitore di droga gli agenti del Commissariato Esquilino di polizia.

L'arresto è arrivato al termine di una complessa attitivà d'indagine. In particolare i poliziotti hanno atteso il fornitore sotto la sua abitazione al Tuscolano. L'uomo esce a bordo di una Bmx X5 e gli agenti decidono di pedinarlo senza farsi notare.

Arrivano a Val Melaina dove l'uomo si infila in una rampa che porta ad alcuni box sotterranei. Gli agenti decidono quindi di intervenire e lo trovano con indosso 4 grammi di shaboo.

Scatta la perquisizione domiciliare. Qui, in via Vestriscio Spurinna, zona Don Bosco, i poliziotti trovano due buste in un borsone contenenti 438 grammi di shaboo ed 8mila euro in contante. L'uomo, identificato in un cittadino cinese di 51 anni è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.