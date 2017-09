Spaccio a conduzione familiare: arrestati figlio e mamma pensionata

Spacciavano droga da casa. Una pensionata romana di 62 anni e il figlio 28enne sono stati così arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli.

I due, con atteggiamento sospetto sono stati fermati sotto la propria abitazione, in via del Bosco degli Arvali e sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish.

L’immediata perquisizione dell’immobile e del box pertinente, ha permesso agli uomini dell’Arma di rinvenire circa 300 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, nonché tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento.

Oltre allo stupefacente i Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato due banconote di 50 euro palesemente false. Al termine del rito direttissimo, dove è stato convalidato l’arresto, il figlio, che aveva già precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre la madre è stata sottoposta all’obbligo di firma.