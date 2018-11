La Barbuta: volontario rapinato e picchiato fuori dalla baraccopoli, arrestato 19enne

Lo hanno arrestato venerdì mattina all'interno della baraccopoli de La Barbuta. A finire in manette un 19enne residente all'interno del Villaggio della Solidarietà posto al confine fra i Comuni di Roma e Ciampino.

I fatti risalgono a giugno di quest’anno, quando una pattuglia è intervenuta per soccorrere un uomo, aggredito con calci e pugni poco fuori l’ingresso del Villaggio della Solidarietà. Una rapina ai danni di un volontario di un'associazione benefica che operava all'interno della struttura: due persone a volto coperto hanno rubato una borsa contenente cellulare, portafoglio e carte di credito, provocando alla vittima lesioni per cui è stato necessario un ricovero di 30 giorni in ospedale. Le indagini sono partite immediatamente ed hanno permesso di identificare ed arrestare il giovane come autore del delitto.

Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari della Procura di Roma ha emesso ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Rebibbia, dove il ragazzo rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e risponderà dei reati di rapina commessa in concorso di persone, con l’aggravante delle lesioni personali cagionate per futili motivi. In una intercapedine del suo modulo abitativo i 'caschi bianchi' hanno rinvenuto quella che ritengono essere la refurtiva delle rapine compiute dal giovane.