Evaso dal carcere di Airola, fermato dopo quattro giorni a Ostiense

È stato fermato dalla polizia ferroviaria di Roma Ostiense perché evaso dall'Istituto Penale per i Minorenni di Airola in provincia di Benevento. Protagonista della fuga un giovane di origini egiziane evaso nella tarda serata del 10 agosto e fermato ieri pomeriggio. Lo comunica in una nota il ministero della Giustizia.

Il ragazzo, che il 18 giugno 2018 aveva ottenuto l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente ad intraprendere un percorso di lavoro all'esterno presso una locale officina, non era rientrato in istituto dove sconta una pena con fine prevista al 27 novembre 2019. Denunciato a piede libero su disposizione del sostituto procuratore del Tribunale ordinario di Roma, dottor Di Nardo, verrà ricondotto in istituto dal personale di polizia penitenziaria di Airola. Decisive le attività di indagine effettuate in sinergia dagli agenti dell'Istituto Penale minorile e dalla squadra mobile della Questura di Benevento.