Nervoso al controllo stradale nascondeva in auto hashish e cocaina

È stato tradito dal nervosismo. Lui è un 32enne romano, arrestato dai carabinieri di Roma dopo essere stato trovato in possesso di circa 400 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e di alcune dosi di cocaina. L’uomo, fermato ad un posto di controllo in via dei Crispolti, al Casal Bruciato, è parso subito nervoso e così i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

In uno zainetto che aveva al seguito sono stati trovati due panetti di hashish, mentre la successiva perquisizione nella sua abitazione, a Guidonia Montecelio, ha permesso di rinvenire l’altra grossa parte dello stupefacente.Il 32enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.