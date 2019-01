Agenti cercano biglietto d'addio e trovano due chili di droga, in manette aspirante suicida

Gli agenti del commissariato San Basilio e Prenestino sono intervenuti la scorsa notte a Torrenova per un tentativo di suicidio. Qui un 30enne romeno, aveva preso una sciarpa tentando di impiccarsi nella tromba delle scale. Soccorso è stato accompagnato nel vicino ospedale.

Sul posto gli agenti hanno trovato la madre dell’uomo, che ha raccontato loro della depressione del figlio a causa della fine di un rapporto con una ragazza. Entrati nella sua camera per cercare un eventuale biglietto d’addio, i poliziotti hanno trovato una grossa busta di marijuana.

Gli agenti hanno perquisito l’abitazione e hanno sequestrato dodici involucri di hashish per un peso complessivo di 1,8 chili, e otto involucri di hashish per un peso di 125 grammi, nascosti in due borse, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Alla fine degli accertamenti il 30enne è stato arrestato in flagrante per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.