Ostia: minacciò suicidio tentando di fare esplodere palazzo, arrestata 48enne

E' stata arrestata la 48enne di Ostia che, il 28 giugno scorso, minacciò il suicidio tentando di far esplodere un palazzo in via delle Azzorre 453. La donna negli ultimi mesi ha messo in pericolo la vita dell'anziana madre convivente e dei suoi condomini saturando il suo appartamento con il gas.

L'ultimo episodio, raccontato anche dall'attore Enzo Salvi, vide l'intervento degli agenti del commissariato di Ostia costretti a fare irruzione nell'appartamento abbattendo la porta d'ingresso.

I poliziotti, con grande prontezza e professionalità, erano riusciti a "disarmare" la donna munita di un accendino, con l'appartamento ormai quasi completamente saturo di gas.

Dallo scorso gennaio, era la quarta volta che la donna, da tempo in stato psico-fisico alterato, causa anche l'abuso di alcol e droghe, minacciava il suicidio. Estremi gesti sventati sempre dalla Polizia. Alla 48enne è stata quindi notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma.