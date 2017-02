Lunghezza: in auto con 16 chili di cocaina, droga nascosta nel vano motore

1 / 2

Sedici chili di cocaina pronti per essere rivenduti. Gli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato un 54enne corriere della droga nei pressi di un autolavaggio in zona Lunghezza.

LA TENTATA FUGA - L'uomo, cittadino albanese e con precedenti per reati in materia di stupefacenti, alla vista degli agenti della squadra mobile ha subito cercato di darsi alla fuga abbandonando l'auto ma è stato immediatamente bloccato assieme agli operatori di una pattuglia della Squadra Volanti chiamata in ausilio.

LA DROGA NEL VANO MOTORE - La reazione ha particolarmente insospettito gli agenti che, dopo un primo controllo dell'auto, non convinti delle giustificazioni fornite dal 54enne in merito al suo tentativo di fuga, hanno richiesto l'ausilio dei cani antidroga.

Il fiuto degli animali ha portato al rinvenimento della droga, divisa in numerosi pani rettangolari perfettamente sigillati in modo da garantirne l'impermeabilità ed occultati all'interno di un'intercapedine, appositamente ricavata nel vano motore proprio per eludere eventuali controlli da parte della forze di polizia.

16 CHILI DI COCAINA - Una volta terminato il controllo e recuperata tutta la droga nascosta nella vettura, il corriere della droga è stato arrestato in flagranza di reato, ed associato presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione della Autorità Giudiziaria procedente.

L’ingente quantitativo di droga sequestrata, circa 16 chili di cocaina, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di Euro una volta rivenduta sul mercato locale.

ECCO COME VENIVA NASCOSTA LA DROGA IN AUTO