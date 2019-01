Coppia stupefacente: in casa cocaina e hashish, arrestati

Nascondevano cocaina e hashish in casa. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato, in flagranza di reato, una 28enne e un 42enne, coppia convivente del posto, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani, in quasi tutte le ore del giorno, da una abitazione sita in via Tevere, hanno deciso di vederci chiaro. Scattata la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 50 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

La coppia è stata arrestata e condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Rieti.