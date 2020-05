Fugge due volte alla vista dei carabinieri: prima gli trovano i soldi, poi la cocaina

E’ scappato due volte alla vista dei carabinieri, la prima volta gli hanno trovato del denaro e la seconda delle dosi di cocaina. Ad arrestare a San Basilio un 31enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre ad essere denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro.

Transitando in via Recanati, i militari hanno notato l’uomo fuggire a piedi nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato. Dalla perquisizione personale non è stato possibile rinvenire nulla di particolare, solo la somma contante di 170 euro che gli è stata riconsegnata.

Mezz’ora dopo i militari transitando nuovamente in via Recanati lo hanno notato scappare per la seconda volta. Bloccato nuovamente, questa volta è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e della somma contante di 305 euro.

La droga e il denaro rinvenuti, sono stati sequestrati mentre, il fermato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.