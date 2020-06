Nervoso al controllo stradale viene trovato con un etto di cocaina

Settanta grammi in auto ed altri 40 in casa per un totale di oltre un etto di cocaina. Ad essere arrestato dalla polizia nel pomeriggio di giovedì per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne di Civitavecchia.

L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, durante i servizi di controllo del territorio, mentre viaggiava a bordo del proprio mezzo.

Al momento del controllo il giovane, con precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, si è subito innervosito, insospettendo i poliziotti che hanno così deciso di approfondire il controllo. All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di plastica con all’interno 68 grammi di cocaina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto altro stupefacente - oltre 40 grammi di cocaina -, una bilancia elettronica di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.