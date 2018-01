Sacchi di marijuana pronti ad invadere il centro di Roma

Una base dello spaccio a Castelverde che ospitava 14 chili di marijuana che riforniva le piazze di spaccio del centro storico della Capitale. E' stata un'attività antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro a portare alla luce un canale di approvvigionamento di droga che riforniva le piazze di spaccio del centro storico della Capitale.

Arrestati tre trafficanti

In manette sono finiti 3 trafficanti africani, due del Senegal e uno del Gambia, di 23, 24 e 34 anni, tutti già noti per trascorsi negli ambienti della droga. Mirati appostamenti e pedinamenti hanno permesso ai Carabinieri di individuare i tre complici e di localizzare la casa dello spaccio in via Roio del Sangro.

La base dello spaccio

Scattato il blitz, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 14 chili di marijuana divisi in sacchetti, 2200 euro in contanti, 400 euro in banconote da 50 euro contraffatte, 28 telefoni cellulari e 6 tablet, di dubbia provenienza, utilizzati per contattare i vari pusher e acquirenti, nonché materiale per il confezionamento della droga.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso di banconote contraffatte.