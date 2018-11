Nell'appartamento occupato gestiva centrale della droga: arrestato un Casamonica

Aveva messo in piedi una base dello spaccio in un appartamento occupato abusivamente in via Rolando Vignali, nella zona tra Cinecittà e Romanani, nella periferia est di Roma. A finire in manette è stato Pietro Casamonica, appartenente al noto clan. Il giovane, 32 anni, è considerato dalle forze dell'ordine uno delle nuove leve della famiglia sinti.

Con lui in manette anche due complici che avevano il ruolo di vedette, sedute su un divano di vimini nell'androne del palazzo. L'attività non è sfuggita agli investigatori della Polizia di Stato che, dopo aver studiato le modalità di vendita degli stupefacenti, hanno arrestato i tre.

Da alcuni giorni, gli agenti del commissariato Romanina, erano venuti a conoscenza dell'attività di Casamonia e hanno iniziato ad osservare con discrezione i movimenti intorno alla palazzina, individuando così le vedette.I poliziotti, fingendo di non aver capito il ruolo dei, sono saliti al piano e si sono annunciati con il classico "Polizia" al campanello.

Casamonica, prima di aprire la porta, si è affacciato dal balcone ed ha lanciato un astuccio delle fatine Winx sotto al balcone, con una mossa evidentemente già preparata. Una delle due vedette, raccolto l'involucro, l'ha nascosto dietro il motore di un condizionatore. Gli agenti, avendo previsto quello che sarebbe accaduto, hanno visto tutto e fatto scattare il blitz bloccando le vedette, due giovani di 33 e 36 anni.

Subito dopo è stato recuperato l'astuccio, al cui interno vi erano più di 30 grammi di cocaina, parte della quale già divisa in singole dosi, ed alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre ad un bilancino di precisione. Come verrà accertato in seguito, oltre al sistema di vedette, l’attività di Pietro Casamonica, era protetta anche da telecamere a circuito chiuso.

Al termine degli accertamenti i tre pusher sono stati arrestati per concorso nello spaccio e, nel corso dell'udienza tenutasi questa mattina, Casamonica e uno dei due complici sono stati condannati alla pena di 3 anni ed 8 mesi, mentre per il terzo ragazzo, il 36emme, dopo la convalida dell'arresto, l'Autorità Giudiziaria procederà con rito ordinario.