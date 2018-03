Arresto cardiaco per un turista: salvato da due poliziotti

Un turista accasciato a terra, i compagni di viaggio che si dimenano per attirare l'attenzione dei presenti nel cuore della Capitale. Un malore che rischia di essere fatale: si tratta infatti di un arresto cardiaco. Ad intervenire due agenti della polizia stradale in quel momento in servizio nel centro di Roma.

Immediatamente i due, Massimo e Pierluigi, intervengono. Il secondo inizia ad effettuare un massaggio cardiaco, mentre il primo riesce a rimediare il defibrillatore a disposizione del vicino Museo Nazionale. Un intervento provvidenziale che ha salvato la vita all’uomo. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza è ha portato il turista all’ospedale.

Qualche giorno dopo Massimo e Pierluigi sono andati a trovare l’uomo: “È stato un incontro commovente, non ha smesso di ringraziarci e di elogiare la nostra professionalità”.