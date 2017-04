Droga al liceo, arrestato bidello spacciatore al Portuense

Incastrato dal fiuto di due cani spacciatori ai quali non è sfuggita la presenza, tra scope e detersivi, di una pipa ad acqua artigianale, conosciuta anche come “bong”. Lo strumento, usato solitamente per fumare hashish, ha scoperchiato il giro di spaccio di un bidello spacciatore, finito nei guai grazie a Condor e Jamil, due cani antidroga della Polizia di Stato che stavano controllando l’ingresso dell’istituto scolastico al Portuense. I cani poliziotto, anziché segnalare qualche spinello, si sono avventati sull’operatore scolastico attirando il conduttore verso il ripostiglio.

Il bong era nascosto tra scope e detersivi e gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Fabio Abis, con tracce di stupefacente a conferma del recente uso della pipa. Viste le evidenti responsabilità del bidello i poliziotti, dopo aver passato al setaccio la scuola, sono andati a controllare anche l’appartamento.

Risultato della perquisizione: 4 chili di hashish, 50 grammi di cocaina e l’immancabile materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga (bilancia di precisione, coltelli, forbici e bustine di plastica).

Oltre allo stupefacente gli agenti hanno anche trovato un artificio pirotecnico di vietata vendita. Per mettere in sicurezza il “bombone” si è reso necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato che lo hanno poi fatto brillare. Il 53enne romano è stato arrestato con le gravi accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale esplodente.