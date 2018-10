Estorsioni a persone malate, truffa all'Inps e immigrazione clandestina: gli affari dei 'loan sharks' dei Castelli

Estorsioni a commercianti, imprenditori e a persone malate, finti matrimoni per favorire l'immigrazione clandestina e, per non farsi mancare nulla, anche una truffa all'Inps. Questi gli affari illeciti di una famiglia dei Castelli Romani sgominata dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma nell'operazione 'loan shark' che, appunto, significa usurai. Lo squalo, in questione, è un 74enne ritenuto il capo di un consolidato sodalizio criminale.

La banda degli 'loan sharks'

Gli altri usurai erano il figlio, di 49 anni, e la nuora 46enne. Tutti pluripregiudicati. I tre arrestati e ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'usura ed all’esercizio abusivo dell'attività finanziaria, truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, potevano contrare sulla collaborazione di altri 10 soggetti. Un gruppo criminale organizzato che aveva diversi affarsi.

Prestiti con 223% di interessi annui

I tre gestivano numerosi prestiti di denaro con tassi esorbitanti, superiori, in alcune circostanze, al 223% annuo. Le accurate investigazioni svolte hanno permesso di ricostruire i ruoli e le funzioni degli altri principali sodali. Nella banda c'era un procacciatore di clienti di 58 anni, una persona 47enne fa aveva funzioni di contabile e quattro persone tra i 46 e i 74 anni che erano addetti alla riscossione.

Uomini e donne facenti parte di un'organizzazione ben strutturata e radicata sul territorio che da anni erogava denaro a piccoli imprenditori, artigiani e commercianti locali, ma, soprattutto, a soggetti in precarie condizioni di salute fortemente bisognosi. Oltre 50 i casi documentati dalle Fiamme Gialle.

Falso invalido truffa l'Inpns

E' inoltre emerso che il 74enne, capostipite e promotore dell'organizzazione, dichiarato invalido civile al 100% in quanto affetto da patologie mentali di tipo psichiche, articolari e cardiache, percepiva da anni dell'Inps l'indennità di accompagnamento. Le indagini svolte, oltre a conclamare le condotte di usura e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, hanno invece permesso di rilevare che il 74enne era perfettamente in grado di svolgere tutte le normali attività della vita quotidiana.

Gli approfondimenti di natura tecnica, corroborati dai numerosi pedinamenti eseguiti dai finanzieri, hanno infatti evidenziato che l'indagato, oltre ad essere particolarmente lucido nella gestione dei propri affari illeciti, si muoveva in totale disinvoltura alla guida della propria auto frequentando, tra l'altro in maniera assidua, diversi locali della movida romana. La truffa ai danni dell'Inps per l'indennità indebitamente percepita è stata accertata in circa 70mila euro.

Finti matrimoni per agevolare l'immigrazione

Ma il giro d'affari non finiva lì. Cinque componenti della banda si occupando del business dell'immigrazione clandestina. Chi usufruiva di questi servizi, tra gli altri, era un 33enne pluripregiudicato di origine marocchina arrestato più volte e gravato da due decreti di espulsione. La banda degli 'loan sharks' organizzava un finto matrimonio, con tanto di compiacenti testimoni. Ad istruire la "sposa" 26enne sulle risposte da fornire alle domande dei funzionari della Prefettura nell’ambito dei controlli effettuati per accertare la regolarità del matrimonio, sempre il solito capobanda di 74 anni.

Oltre al corrispettivo da pagare da parte pari a 1.200 euro, dalle intercettazioni sono emersi tali dialoghi che hanno confermato come i due finti coniugi erano perfetti sconosciuti. L'organizzatore si raccomanda addirittura con "la sposa" affinché indossi un abito elegante così da rendere "più realistica la messa in scena". I cinque soggetti coinvolti, fra cui i "finti sposi" e i due testimoni, sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Indagini che, su questo filone, andranno avanti.

