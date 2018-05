Vittime aggredite alle spalle e minacciate con un coltello: presa la banda di piazza della Repubblica

Prima l'aggressione alle spalle, poi le minacce con un coltello e quindi la rapina. Questo il modus operandi della banda di piazza della Repubblica che colpiva passanti, soprattutto turisti. Le indagini dei Carabinieri del Comando Piazza Venezia, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno permesso di arrestare tre algerini di 19, 18 e 29 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine con l'accusa di rapina in concorso.

Erano passate da poco le 3 del mattino, quando una coppia di turisti, è stata accerchiata da una banda di rapinatori, che sotto la minaccia di un coltello, si è impossessata di uno smartphone e di una collana d'oro.

I tre nordafricani hanno prima strappato la collana d'oro che indossava l'uomo e poi hanno rubato il cellulare di ultima generazione tra le mani la donna.

La scena è stata notata dai Carabinieri, in transito in quel momento, che sono immediatamente intervenuti, bloccando i tre malviventi, nonostante la strenua resistenza del 18enne. Ammanettati, i tre arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. I militari hanno recuperato la refurtiva, già riconsegnata alle vittime.