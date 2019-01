Kit da operaio, minorenni a fare da palo e un addetto alla fuga: ecco la banda dei negozi di Roma est

Uno era addetto a forzare gli ingressi, un altro si occupava della fuga mentre in tre, tutti minorenni romani, facevano da palo. I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno sgominato una banda di specialisti di furti nei negozi della zona di Roma est. Fatale l'ultimo colpo in una parafarmacia in via Pericle Pozzilli, a Tivoli Terme.

I militari, nel transitare lungo le strade del quartiere, hanno notato un uomo completamente vestito di nero che stava armeggiando sulla serranda della parafarmacia, coperto da altri tre che fungevano da palo. Alla vista dei militari, infatti hanno dato l'allarme, mettendo in fuga il complice che si dileguava a piedi. I tre minorenni, invece, sono saliti a bordo di un'auto con ancora un'altra persona alla guida ma i Carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati.

A terra, a ridosso della saracinesca, sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso come piedi di porco, un crick idraulico ed un avviatore da operaio, abbandonati dal ladro in fuga e sequestrati dai Carabinieri.

Nel bagagliaio del veicolo utilizzato dai malviventi sono stati rinvenuti altri attrezzi e le targhe del mezzo stesso, appositamente smontate per impedirne un'eventuale identificazione. Dai primi accertamenti, l'auto è risultata intestata al complice alla guida.

Al termine del rito direttissimo, il 40enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, mentre i minori sono stato portati presso il Centro di prima accoglienza minori di Roma, come disposto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli proseguono per dare un volto al quinto complice, datosi alla fuga.