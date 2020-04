Badante fermato per un controllo: nascondeva dosi della droga dei kamikaze

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante hanno denunciato un filippino di 36 anni con precedenti e domiciliato a Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che fa il badante all'Esquilino, è stato notato aggirarsi con fare sospetto in via Giolitti, dai Carabinieri che lo hanno fermato per un controllo. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 3 involucri in alluminio contenenti alcuni grammi di shaboo, che sono stati sequestrati.

Il 36enne è stato accompagnato in caserma dove, oltre alla denuncia per il possesso di droga, è scattata anche la sanzione per aver violato il decreto per il contenimento della diffusione del Covid-19.