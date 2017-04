Ostia Antica: ruba gioielli e denaro ad anziana, arrestata badante infedele

Rubava gioielli e denaro ad una anziana di 84 anni che accudiva. Dopo una accurata indagine i Carabinieri di Ostia Antica e di Acilia, hanno arrestato una donna romana di 47 anni per furto aggravato ai danni dell'anziana alla quale faceva da badante.

Già da qualche tempo la vittima aveva iniziato a notare che qualche gioiello in oro, ricordi di una vita, era sparito e il fenomeno aveva continuato a persistere nei giorni successivi.

I parenti della donna, una volta saputa la faccenda, hanno così presentato denuncia presso i Carabinieri i quali, eseguiti i primi accertamenti, hanno subito identificato la badante quale probabile colpevole di tali ammanchi.

Pertanto nel pomeriggio di ieri hanno deciso di attendere che la malvivente finisse il suo turno di lavoro presso l'abitazione della vittima: quindi, l'hanno fermata trovandola in possesso di ben 5 gioielli in oro e 200 euro in contanti, appena asportati dalla casa dove svolgeva il proprio lavoro.

La refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. In data odierna la donna è stata accompagnata presso le aule del Tribunale di Roma dove né è stato convalidato l’arresto, rimettendola in libertà in attesa di giudizio.