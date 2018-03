Fugge alla vista della polizia, nella borsa un'ascia e arnesi per lo scasso

Ha lanciato la bici contro gli agenti per poi tentare la fuga a piedi. Protagonista di una notte movimentata un cittadino romeno di 26 anni, poi raggiunto ed arrestato dalla polizia. E' accaduto intorno all'1:30 fra il 28 ed il 29 marzo nella zona di Finocchio, periferia est della Capitale. A dare il via al tentativo di fuga la vista della Volante, che si trovava in servizio di pattugliamento del territorio su via di Rocca Cencia. Arrivati sulla via Casilina gli sguardi degli agenti si sono incrociati con quelli del ciclista, che viaggiava in sella alla due ruote con una vistosa borsa di plastica. Da qui la fuga a piedi, dopo aver lanciato la bici contro la macchina della polizia ed aver provato a liberarsi della borsa che aveva con sè.

Uomo in fuga sulla via Casilina

In fuga a piedi per le strade di Finocchio, alle spalle del fuggitivo si sono quindi messi gli agenti, uno a piedi e l'altro in auto. Riuscito a scavalcare diverse recinzioni e cortili di abitazioni private il fuggitivo è però scivolato venendo raggiunto dal poliziotto che lo inseguiva. Fermato dagli agenti il 26enne si è quindi scagliato contro gli stessi, colpendoli con calci e pugni. Fermato non senza difficoltà è stato quindi portato al commissariato Casilino Nuovo di polizia.

Ascia e attrezzi per lo scasso nella borsa

Identificato per un romeno di 26 anni residente nella zona di Rocca Cencia, l'uomo è stato poi arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e danneggiamento ai beni dello Stato. Controllato il contenuto della borsa di plastica, all'interno della stessa sono poi stati trovati e sequestrati un'ascia, una sega per metalli, attrezzi per lo scasso ed un martello da carpentiere. Il 26enne è stato per questo anche denunciato per possesso di attrezzi atti allo scasso.