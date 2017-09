Truffa e ricettazione: arrestato anziano fuggito alla cattura due mesi fa

Ci sono voluti due mesi di serrate indagini per trovare e arrestare un 72enne romano condannato in via definitiva alla pena di 7 anni e 16 giorni di reclusione per "truffa, insolvenza fraudolenta e ricettazione".

Le indagini dei Carabinieri

L'anziano era riuscito a sottrarsi alla cattura già due mesi fa, quando i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia avevano bussato alla porta dell'abitazione della compagna nel quartiere della Magliana, dove era stato inizialmente individuato.

I Carabinieri, a seguito di una complessa attività di indagine, sono riusciti a stringere il cerchio intorno al 72enne che, nei giorni immediatamente successivi il fallito blitz di luglio, ha cambiato spesso rifugio, schede SIM – risultate intestate perlopiù a cittadini dell'Est-Europa - e autovetture, queste intestate alle diverse società di cui lo stesso è amministratore unico, alcune delle quali aventi ad oggetto il commercio di autoveicoli e risultando di volta in volta introvabile presso gli indirizzi "ufficiali".

Arrestato il 72enne romano

Ed è proprio scavando all’interno della galassia di queste società che i militari sono riusciti ad individuare le persone di fiducia dell’uomo: grazie ad accurati servizi di pedinamento, i Carabinieri sono finalmente riusciti a far scattare le manette ai suoi polsi.

Vicino a soggetti coinvolti nel sequestro Moro

Il 72enne romano, quindi, è stato portato presso il carcere di Rebibbia. Il suo nome, in passato, è apparso sulle cronache giornalistiche per presunti contatti con personaggi coinvolti nel sequestro di Aldo Moro.