Alla guida senza patente: arrestato Anacleto Di Silvio, papà di uno degli aggressori del Roxy Bar

Era alla guida di una di una Golf, quando è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati ed è stato arrestato per false attestazioni a pubblico ufficiale. Si tratta dI un 52enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, Anacleto Di Silvio, padre dei due fratelli protagonisti nella nota aggressione al Roxy Bar alla Romanina.

L’uomo, alla vista dei militari in via di Mola Cavona a Frascati, ha tentato una breve fuga per evitare il controllo. Immediatamente bloccato dai Carabinieri, alla richiesta di fornire le proprie generalità ha riferito dei connotati che successivamente si sono rivelati inesistenti.

Dai successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri è emerso che sulla vera identità dell'uomo, pendeva un provvedimento di patente revocata, quindi per questo è stato anche contravvenzionato.

L’uomo è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.