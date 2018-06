Da ambulanti a spacciatori, così una coppia gestiva un market della droga

Da ambulanti a spacciatori. Questa la doppia vita di due 27enne, un romeno e la compagna italia, arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri di Ostia nell'ambito di uno specifico servizio tra Acilia e Dragoncello.

I militari hanno perquisito l'abitazione dei due in via Monti San Paolo, riuscendo a scovare un vero e proprio market della droga. Sequestrate molteplici dosi di stupefacente di vario tipo, numerosi panetti di hashish, marjuana e cocaina nonché vari flaconi di olio cannabis e tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Rinvenuti anche 3210 euri in contanti.

La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre tutto il materiale per il confezionamento e la droga, di cui oltre un chilo e mezzo di marijuana e quasi un chilo tra hashish e cocaina che sul mercato avrebbe fruttato non meno di novemila euro, sono stati sequestrati.