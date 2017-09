Prima i calci e i pugni, poi la rapina: arrestato l'incubo delle escort di lusso

Era diventato l'incubo delle escort di lusso di tutta Europa. Ahmad Afraz, 24enne pakistano, è stato arrestato dopo una operazione congiunta tra gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni e i colleghi della polizia francese, opportunamente attivati dal personale del Servizio Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Il giovane è ritenuto responsabile di numerose rapine, ai danni di escort di lusso, in diverse città italiane: Roma, Firenze, Napoli ed in alcune città europee, tra cui appunto Parigi.

In Italia come profugo-richiedente asilo politico

Dagli accertamenti svolti, il giovane, dopo aver soggiornato dal 2011 al 2014, a Manchester, in Inghilterra, dove è stato arrestato e condannato per la commissione di reati contro il patrimonio, nel dicembre 2014, utilizzando generalità parzialmente difformi, è entrato in Italia, come profugo richiedente asilo politico.

Durante la permanenza nel nostro Paese, Ahmad Afraz si è reso responsabile di gravi episodi criminosi, tra cui diversi furti, e, almeno quattro rapine ai danni di altrettante escort, nelle città di Napoli, Firenze e Roma.

L'ultima rapina a San Giovanni

Nell'ultima rapina, ai danni di una giovane romena picchiata con calci e pugni, avvenuto a Roma il 17 gennaio scorso, gli investigatori del commissariato San Giovanni, hanno raccolto una gran messa di indizi di colpevolezza nei confronti di Ahmad Afraz che ha consentito al magistrato inquirente del pool "reati contro il patrimonio" della Procura della Repubblica di Roma, di richiedere ed ottenere dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ristretto agli arresti domiciliari a Caserta, è però riuscito ad evadere e così nei suoi confronti l'Autorità Giudiziaria ha disposto un mandato di arresto europeo consentendo agli agenti di individuarlo a Parigi.

Le altre aggressioni in giro per l'Europa

Dall'analisi delle informazioni acquisite sui social utilizzati dall'indagato e delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, è emerso altresì che Ahmad Afraz era costantemente in viaggio nelle maggiori città italiane nonché nelle più note capitali europee, tra cui Madrid, Parigi e Londra, oltre che in Svizzera, Olanda e Belgio. Ed era in possesso di numerose schede telefoniche intestate a persone diverse e ignare, oltre a presentarsi sempre ben vestito e in possesso di molto denaro.

Oltre alla misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, risulta da eseguire un provvedimento di fermo della procura della Repubblica di Napoli per una rapina aggravata, commessa ai danni di una escort russa.

Ancora indagini in corso

Nel frattempo sono in corso ulteriori indagini per verificare l'esistenza di altri episodi criminosi della medesima specie, commessi in Italia e nel resto d'Europa, atteso che, su un forum utilizzato dalle escort, si fa riferimento ad un personaggio avente le caratteristiche di Ahmad Afraz, responsabile di numerosi altri episodi, analoghi, a Roma, Napoli, Firenze e Milano. Al momento Ahmad Afraz risulta ristretto presso una struttura carceraria parigina dove dovrà scontare una condanna ad un anno di reclusione per il reato di estorsione e rapina aggravata ai danni di una escort francese.