Turisti scippati a Roma: arrestati 7 borseggiatori

Sette borseggiatori arrestati a Roma in poche ore. I primi a finire in manette sono stati due giovani romeni di 14 anni, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che li hanno sorpresi in via delle Muratte, subito dopo aver sfilato con destrezza il portafogli con carte di credito, documenti personali e denaro ad una turista coreana.

Gli stessi Carabinieri, poco dopo, hanno arrestato anche due libanesi di 18 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi all’interno di un fast food in piazza Mignanelli, dopo aver rubato la borsa di una turista cinese.

I militari del Comando Roma piazza Venezia invece hanno arrestato altri due romani di 43 e 59 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi in via Cesare Battisti, dopo aver rubato il portafogli ad un turista spagnolo.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno arrestato un romeno di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in via Cordara, unitamente ad un suo connazionale di 17 anni, che è stato denunciato a piede libero, sorpresi mentre stavano sfilando lo smartphone dalla borsa di una donna italiana

Tutti gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere condotti in Tribunale per il rito direttissimo.