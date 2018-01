Gestione delle ordinazioni e recupero della 'coca': così si spaccia a Tor Bella Monaca

Ancora pusher arrestati a Tor Bella Monaca. Tutti pronti a gestire gli affari con un sistema ormai collaudato: gestione delle ordinazioni dello spaccio e recupero della "merce". Continua così l'attività di monitoraggio del quartiere. Nella zona ormai nota alle cronache, due fratelli romani di 39 e 48 anni avevano allestito un illecito business familiare. I due si erano divisi i compiti.

Uno radunava i clienti e prendeva le ordinazioni, l'altro, più defilato, andava a prendere la cocaina nascosta nella carcassa di un'auto abbandonata. Gli investigatori del commissariato di zona, dopo aver opportunamente documentato lo spaccio, hanno arrestato i due fratelli e recuperato 44 dosi di cocaina.

E poco dopo, sempre a Tor Bella Monaca, gli agenti del commissariato Casilino, in via Giacinto Camassei, hanno individuato altri due spacciatori che, agendo in sincronia, rifornivano i tossicodipendenti della zona. Anche in questo caso, uno di loro riceveva le ordinazioni e le comunicava telefonicamente al complice, che giungeva poco dopo con lo stupefacente.

Bloccati, sono stati trovati in possesso di 14 involucri termosaldati contenenti cocaina ed una considerevole somma di danaro, ritenuta provento dell'attività illecita. In manette un romeno di 26 anni ed un italiano di 31 anni. L'accusa è detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.