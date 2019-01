Spaccio a Villaggio Falcone: vendono cocaina nel quartiere, presi pusher e vedetta

Il continuo via vai di persone all'interno del comprensorio di via Don Primo Mazzolari, zona conosciuta come piazza di spaccio, ha insospettito gli agenti della Polizia del commissariato Casilino. E così, dopo diversi servizi di appostamento, alle 12 di giovedì è scattato il blitz.

Gli agenti hanno deciso di intervenire fermando una "vedetta" di 28 anni e il pusher, complice di 25 anni. Entrambi romani vendevano droga nella zona di Villaggio Falcone. Perquisiti sono stati trovati in possesso di 78 involucri di cocaina e 1325 euro in contanti. Dovranno rispondere in concorso tra loro di spaccio e detenzione ai fini di spaccio.