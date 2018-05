Tentano furto in uno studio legale, colti in flagranza due topi d'appartamento

Topi d’appartamento ai Parioli dove i carabinieri hanno arrestato due persone colte in flagranza di reato. I due sono stati sorpresi mentre intenti a saccheggiare un appartamento di via Fauro nella tarda serata di venerdì 4 maggio.

Ladri in via Fauro

I loro movimenti hanno insospettito fin da subito i militari dell’arma che hanno monitorato passo passo tutti gli spostamenti. I due, un ragazzo di 18 anni e una donna di 35, si aggiravano nei pressi di una palazzina in via Fauro. Non appena dal portone del palazzo è uscita una donna anziana, i due si sono intrufolati all’interno dello stabile e sono saliti al terzo piano. Una volta qui si sono accertati che all’interno dei locali di uno studio legale non ci fosse nessuno e così si sono introdotti all’interno dell’appartamento forzando la porta con un cacciavite e una lastra metallica.

I ladri colti in flagranza di reato

I carabinieri della stazione Parioli, in borghese, sono intervenuti quando i due malviventi sono entrati all’interno dello studio legale e li hanno bloccati con gli “arnesi” da lavoro ancora in mano. I due, entrambi nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine, risultati residenti presso l’insediamento di via del Boiardo, sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

I due, una volta ammanettati, sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.