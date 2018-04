Tor Bella Monaca: scappano alla vista della polizia, inseguimento in via dell'Archeologia

Continua la lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca. Durante un normale servizio, transitando in via dell'Archeologia, le pattuglie del Reparto Volanti e del commissariato Casilino hanno visto tre persone parlottare con fare sospetto ed hanno deciso di controllarle. Appena gli agenti sono scesi dalla macchina, i tre sono scappati in direzioni diverse ed uno di loro, durante la fuga, ha gettato a terra un involucro contenente 7 dosi di cocaina.

Bloccati ed identificati tutti. Il 39enne romano che si era disfatto della droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: addosso aveva 200 euro di cui non ha saputo dare contezza. Inoltre nel suo appartamento, e precisamente nel cassetto del comodino in camera da letto, i poliziotti hanno trovato altri 390 euro, probabile provento della sua illecita attività.