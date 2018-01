Manolesta in azione nelle vie dello shopping: 7 arresti. Task force dell'Esercito per i saldi

Ladri in azioni nel primo giorno di saldi invernali. Sette persone, di cui quattro ragazzine minorenni, sono finite in manette durante un servizio di pattugliamento dei Carabinieri per le via dello shopping. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di furto aggravato e di rapina impropria.

Nello specifico, le baby-ladre – tre 11enni e una 13enne, tutte provenienti da una baraccopoli di Aprilia – sono entrate in azione in via del Corso dove, dopo aver attentamente osservato i movimenti di una 66enne di Tarquinia, le hanno sfilato il portafogli dalla borsa. Considerata la loro giovane età, il provvedimento adottato nei loro confronti è stata la segnalazione all’Autorità giudiziaria per i minorenni e il successivo accompagnamento presso una struttura di accoglienza del Comune di Roma.

Due ladri invece sono stati arrestati all’interno dell’ipermercato Panorama di via Aurelia. Si tratta di due cittadini romeni di 28 e 31 anni, entrambi con numerosi precedenti alle spalle. In via degli Annibaldi, i militari hanno bloccato una banda di sudamericani – due cittadini cileni e uno argentino di età compresa tra i 28 e i 30 anni, tutti con precedenti e sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di Ostia – che avevano appena rubato la valigia ad un turista.

A Trastevere invece è stata arrestata per furto una cittadina russa di 36 anni, già nota e nella Capitale senza fissa dimora, che aveva appena rubato in un noto grande magazzino della zona. Un'altra donna, 48enne argentina, è finita in manette a Termini, scoperta a rubare entro un negozio dalla vigilanza.

Presidi militari dell'Esercito

In occasione dell’Epifania e dell’inizio dei saldi, i militari dell’Esercito saranno impiegati nelle vie dello shopping e presso alcuni centri commerciali quali Porta di Roma, EUR Roma 2 e Roma Est. Nei centri commerciali il servizio sarà articolato da oggi su un pattugliamento all’interno del sito, mentre nelle vie dello shopping come piazza Re di Roma, viale Marconi e via Cola di Rienzo i soldati avranno il compito di presidio del territorio con gli assetti normalmente adoperati per l’Operazione Strade Sicure.