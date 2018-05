"Ladri tra le biciclette" al Giro d'Italia: 10 borseggiatori arrestati

Un evento così importante per la città di Roma come l'arrivo all’ultima tappa del Giro d’Italia ha portato in centro tanti appassionati dello sport, curiosi ma anche borseggiatori. I malviventi hanno abbandonato i mezzi pubblici e si sono dirottati nelle strade oggetto dell’evento.

I borseggiatori colti con “le mani nel sacco”

Dieci i borseggiatori che sono stati sorpresi con le mani nel sacco di italiani e turisti intenti a visitare i luoghi delle tappe del Giro d’Italia il cui arrivo è previsto per la giornata di domenica 27 maggio. I borseggiatori, di età compresa tra i 14 e i 58 anni, sono stati “colti sul fatto” nel corso dei servizi preventivi scattati nella giornata di ieri lungo le vie del Centro Storico.

Dieci i borseggiatori arrestati in attesa del Giro d’Italia

I Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di uomini e donne di età compresa tra i 14 e i 58 anni, tutti con precedenti: si tratta, nello specifico di due cittadini cubani senza fissa dimora, una ragazzina nomade proveniente dall’insediamento di Castel Romano, cinque cittadini romeni tutti senza fissa dimora, una cittadina bulgara senza fissa dimora e un cittadino del Perù, sorpresi con le “mani nel sacco” mentre rubavano portafogli da zaini, borse o tasche delle ignare vittime, italiane e straniere.