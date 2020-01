Due Leoni, blitz tra i palazzi popolari: scoperto nuovo covo dello spaccio. 7 arresti

Sette persone sono arrestate. Tra di loro anche un 15enne, trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 400 euro. Non solo. Sono stati sequestrati anche chili di droga e, durante le operazioni, è stato scoperto un nuovo e inedito covo utilizzato come base dello stoccaggio di hashish, cocaina e marijuana. E' il bilancio dell'ultimo blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca.

Una operazione mirata che arriva poche ore quella dei NarcoSanBasilio che ha portato all'arresto di 21 persone. In particolare, uno dei pusher fermato tra i palazzi popolari delle 'torri', un 31enne tunisino, è stato riconosciuto perché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati di droga.

Il malvivente scoperto dai militari mentre cedeva alcune dosi di cocaina a due giovani ha tentato di evitare l'arresto e, per guadagnarsi la fuga, ha opposto resistenza spintonando uno dei carabinieri intervenuti.

Il 31enne è stato però bloccato poco dopo in via dell'Archeologia e nelle sue tasche sono state trovate 11 dosi di cocaina e 430 euro. E' stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I servizi di appostamento hanno poi permesso agli uomini della stazione di Tor Bella Monaca di individuare un locale nel sottotetto di una palazzina in via San Biagio Platani, nella zona di Due Leoni, utilizzato come base di stoccaggio e di approvvigionamento della droga.

Scattato il blitz, i militari lo hanno perquisito rinvenendo 150 grammi di eroina, 6 panetti di hashish per un peso complessivo di 600 grammi, 16 dosi di cocaina e un giubbotto antiproiettile. Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire agli utilizzatori del covo logistico.

Nel frattempo, tutta la droga (oltre 1 chilo tra cocaina, eroina, hashish e marijuana) e il denaro (circa 1.700 euro) sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma. Solo il minorenne, al termine delle attività, è stato accompagnato presso il Centro di Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.