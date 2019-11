Stroncato lo spaccio del principe di Tor Bella Monaca: 20 arresti

Venti arresti, dosi di cocaina sequestrate, appartamenti popolari trasformati come case di lusso e un giro d’affari da 200mila euro al mese, con base al civico 64 di via dell’Archeologia. In manette, tra gli altri, anche l'uomo conosciuto come il Principe di Tor Bella Monaca.

Dopo l’operazione “Ferro di Cavallo” di fine ottobre, che, con 16 persone arrestate, ha visto lo smantellamento di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alle prime luci dell’alba di oggi, al termine di serrate e complesse indagini, i Carabinieri hanno dato esecuzione a una ulteriore ordinanza di custodia cautelare che dispone l’arresto di 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, (tutti italiani e tra cui tre donne), appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina radicata nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca sotto le direttive della DDA nell'operazione Archeo 2017, hanno consentito di accertare l’esistenza di un articolato sodalizio criminale che vendeva cocaina tra le palazzine popolari di via Dell’Archeologia 64 scala L.

L’organizzazione avveniva secondo un vero e proprio modello aziendale con ripartizione di turni, mansioni e compiti con vedette che avevano sia il compito di indirizzare i clienti verso i pusher che stavano nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare, e sia quello di avvisarli in caso di eventuale arrivo delle forze dell’ordine, nonché incaricati del rifornimento egli involucri di cocaina, una volta terminato il precedente rifornimento, nonché di raccogliere il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’articolo verrà aggiornato dopo l’incontro in procura delle 11.