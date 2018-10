Tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata 15 arresti in poche ore

Massiccia attività dei carabinieri della Compagnia di Frascati nell’area della periferia sud della Capitale, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata: in poche ore sono state arrestate 15 persone.

Sette spacciatori

In manette sono finite sette persone con l’accusa, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, “pizzicate” a cedere o in possesso di dosi droga. Si tratta di 5 cittadini romani, uno originario di Siracusa e un cittadino del Marocco, di età compresa tra i 32 e 54 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sequestrate un centinaio di dosi di cocaina ed eroina e circa 2.200 euro in contanti.

Ordini di carcerazione

I Carabinieri hanno anche eseguito tre ordini di carcerazione: uno, emesso dal Tribunale di Terni, a carico di un 37enne del Marocco che deve espiare la pena residua di 2 anni di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti; un secondo, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, a carico di un 27enne romeno che deve espiare la pena di 1 anno di reclusione per il reato di furto in concorso; e l’ultimo, emesso dal Tribunale di Grosseto, a carico di un 51enne originario della provincia di Foggia, che deve espiare la pena 3 di anni e 6 mesi di reclusione per il reato di rapina in concorso.

Gli altri arresti

Un 42enne romano è stato arrestato con l’accusa di evasione perché, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in via dell’Archeologia, è stato sorpreso in strada senza alcun motivo e senza nessuna autorizzazione.

I Carabinieri hanno, poi, arrestato: una 40enne romana, già sottoposta all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto colpita da un ordine di custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Roma per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti; un 48enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., in quanto colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Roma, quale aggravamento della misura in atto, per le reiterate violazioni degli obblighi imposti; un 45enne romano, in quanto colpito da un ordine di custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Velletri per il reato di furto aggravato in concorso; una 41enne romana, già sottoposta all’obbligo di presentazione alla P.G. in quanto colpita da un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Roma quale aggravamento della misura in atto per le reiterate violazioni degli obblighi imposti.