Controlli anti droga tra Tor Bella Monaca e i Castelli: 9 arresti in 24 ore

Nelle giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito una massiccia attività di controllo, in tutto il territorio di competenza. Le attività, che hanno riguardato, oltre il quartiere di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, anche i comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone e Rocca di Papa, hanno portato all’arresto di 9 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 2.

Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: due pusher, un 20enne e un 16enne, entrambi romani e con precedenti, sono stati sorpresi a spacciare eroina in Largo Ferruccio Mengaroni e trovati in possesso di 70 dosi della stessa sostanza; una coppia, lei di 43 e lui di 44, entrambi romani e conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati “pizzicati” a cedere dosi di cocaina ad alcuni giovani, in Via dell’Archeologia.

Poco più tardi i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, in località Torre Angela, in hanno rinvenuto un trolley abbandonato, con all’interno 3,2 kg di marijuana.

Durante i controlli i Carabinieri di Grottaferrata e Rocca di Papa, hanno arrestato due persone, un 32enne e un 42enne, entrambi già con precedenti, perché sono risultati destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Stessa sorte per una cittadina del Perù di 27 anni e un romano di 37, fermati poco più tardi, dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e di Tor Vergata.

Nella tarda serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, unitamente con i colleghi della Stazione di Colonna, su segnalazione di cittadino, che ha riconosciuto la sua auto, denunciata rubata lo scorso 22 gennaio, con a bordo un individuo, mentre percorreva via Casilina, hanno raggiunto e bloccato l’auto, denunciando in stato di libertà, per il reato di ricettazione, un cittadino albanese di 28 Contestualmente, i Carabinieri lo hanno anche arrestato, perché dagli accertamenti alla banca dati, l’uomo è risultato già espulso, lo scorso mese di ottobre dalla Polizia di frontiera di Bari.

Infine i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa, hanno denunciato in stato di libertà una 42enne del posto, poiché, fermata alla guida della sua utilitaria, è risultata positiva al drug-test e successivamente in possesso di 2 dosi di cocaina. In totale sono state identificate 98 persone e controllati 68 veicoli.