Arresti ad Ostia, colpo al clan Spada. Raggi: "Fuori la mafia da Roma"

Arresti contro il clan Spada: 32 le ordinanze di custodia cautelare. Il blitz è scattato all'alba e riguarda sia i presunti capi sia decine di affiliati. Contestata anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i destinatari dei provvedimenti anche Roberto Spada, autore della testata al giornalista Rai.

Il blitz è scattato all'alba e ha riguardato sia i presunti capi sia decine di affiliati del clan. Dei 32 arrestati, una persona è sfuggita ma era già latitante. Gli Spada sono accusati "di aver costituito, promosso e fatto parte di un’associazione a delinquere di tipo mafioso sul territorio laziale e segnatamente ad Ostia".

Raggi: "Fuori la mafia da Roma"

Non sono mancati i commenti dei politici. La Sindaca Virginia Raggi ha espresso il suo pensiero con un post su Twitter: "Roma rinasce con operazione contro clan Spada. Grazie a forze dell’ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità". Poi l'hashtag #FuorilaMafiadaRoma.

"Grazie alle forze dell'ordine, alla magistratura e a chi si batte ogni giorno per la legalità", commenta Marcello De Vito. "Dopo decenni di mala gestione delle giunte di centro-destra e centro-sinistra, corruzione, criminalità diffusa e illegalità e dopo l'arresto del Presidente del PD, Andrea Tassone, c'è un nuovo corso che sta facendo ripartire il X Municipio, che merita di scrollarsi di dosso l’etichetta infamante di territorio mafioso", dichiara Davide Barillari, consigliere regionale uscente e candidato per il M5S alla Regione Lazio.

Il commento della presidente del X Municipio

La presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo rivolge un plauso ed un ringraziamento alle Forze dell'Ordine per la brillante operazione portata a termine all’alba di oggi "volta a riportare la legalità nel territorio. Con gli arresti eseguiti nell’ambito dell’operazione Eclissi - prosegue la presidente Di Pillo - è confermata l'attenzione e la presenza dello Stato in questo Municipio".