Barattoli stupefacenti nella credenza della cucina: nasconde in casa 50 grammi di hashish

Il sospetto che fosse proprio lui il fornitore di droga dei giovani della zona insidiava da tempo gli uomini del commissariato di Velletri, per questo gli agenti diretti da Liliana Galiani tenevano d’occhio il 37enne.

L’uomo è stato pedinato dagli agenti

Gli agenti hanno iniziato le operazioni di appostamento e pedinamento tra le strade della città e hanno notato l’uomo, un cittadino di origini marocchine di 37 anni, spostarsi continuamente a bordo del suo motorino per raggiungere posti frequentati da pusher e tossicodipendenti. Gli agenti hanno quindi deciso così di procedere alla perquisizione personale e lo hanno trovato in possesso di hashish e cocaina.

Barattoli stupefacenti nella credenza e soldi nell'armadio

La perquisizione è stata poi estesa presso l’abitazione dell’uomo. Nella credenza della cucina sono stati trovati barattoli contenenti droga per un totale di circa 50 grammi di hashish e quasi 2 grammi di cocaina, oltre ad un quantitativo di sostanza da taglio e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. Nascosta in una armadio una cospicua somma di danaro contante.

L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

