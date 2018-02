Spaccio a Roma: stretta contro i pusher di strada, 25 arresti e 650 dosi sequestrate

Termini, Trastevere, Eur, via Palmiro Togliatti, piazza Vittorio Emanuele, Ostiense, piazza Bologna e Trullo. Queste le zone dello spaccio a Roma setacciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'imponente attività mirata al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio, arrestando, in meno di 72 ore, 25 pusher in flagranza di reato.

Nella loro disponibilità, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 650 dosi tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e yaba, e 5.000 euro, provento delle attività illecite. Gli arrestati sono 14 romani, una di Brescia e 10 stranieri, di età compresa tra i 18 e 46 anni, tutti con precedenti, tutti fermati mentre cedevano le dosi a giovani e tossicodipendenti, identificati e segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

In particolare, ieri notte, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di tre giovani a bordo di un'auto in sosta in via Giovanni Porzio, e sono intervenuti. Raggiunto il veicolo, i militari hanno sorpreso i tre a confezionare le dosi sui sedili posteriori. In loro possesso sono state trovate 60 dosi di marijuana e hashish e oltre 2.000 euro in banconote di vario taglio. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Portati in caserma, invece, gli altri arrestati che sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.