Audi, Rolex e gli altri: ecco la banda vende la droga dell'Olanda. Tor Bella Monaca e San Basilio le basi di spaccio

Una banda che, a livello internazionale, gestiva il traffico di droga facendo arrivare, dall'Olanda, la cocaina per nasconderla nelle centrali di spaccio di Tor Bella Monaca e San Basilio smistandola poi in giro per Roma. La Squadra Mobile, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, ha sgominato oggi una associazione di albanesi arrestando complessivamente, durante tutte le indagini, 17 persone nell'ambito dell'operazione 'Aquila Nera'.

Oggi, a finire in manette sono state le ultime 9 persone. A copo dell'organizzazione era collocato Lulzim Daui con il ruolo di organizzatore. Era lui a dirigere e organizzare le singole importazioni di stupefacente, a coordinare i rapporti tra i detentori dello stupefacente all’estero e i corrieri incaricati del trasporto e la successiva distribuzione in Italia.

Quindi c'era chi coadiuvava il capo nel compimento delle sue attività illecite provvedendo ad eseguire i compiti demandati e a recuperare il denaro.

Poi c'era un corriere del sodalizio, invece, che consegnava i mezzi in Spagna per la creazione di vani sperciali per nascondere lo stupefacente, ritirava la droga estero per importarla e la consegnava a Lulzim Daui.

Altri tre, invece, erano gli acquirenti di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinati ad essere distribuiti a Roma.

Un altro, invece, collaborava all'occultamento dei mezzi dell'associazione e dei proventi del traffico di stupefacenti, comunicava le direttive del capo agli altri membri dell’organizzazione, durante la detenzione del capo stesso.

Le indagini, condotte in particolare dalla II Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno permesso di appurare che lo stupefacente veniva ritirato dall'Olanda, ed importato in Italia attraverso auto modificate, ove veniva successivamente immesso sul mercato di Roma attraverso i centri di smistamento di Tor Bella Monaca e San Basilio.

I sodali provvedevano a consegnare i veicoli in Spagna, dove venivano creati dei vani per l'occultamento della cocaina e delle armi, per poi intraprendere il viaggio di ritorno con i carichi di cocaina.

Nello specifico, Lulzim Daui dotava gli affiliati di telefoni Black Berry (non a loro direttamente riconducibili) con cui comunicavano esclusivamente mediante messaggeria con nick name codificati come Audi o Rolex.

La droga veniva acquisita direttamente da Rotterdam, da fidati corrieri anche italiani, che trasportavano lo stupefacente su autovetture munite di doppi fondi dotati di sofisticati sistemi di apertura, sia magnetici che meccanici.

L'organizzazione disponeva di un efficientissimo parco macchine: Alfa Romeo Giulietta, Nissan Juke e Lancia Delta, tutte sequestrate. Le autovetture modificate a seconda del quantitativo di stupefacente da trasportate (furgoni/Suv per viaggi transnazionali tra i 15 e i 50 chili) o per i trasporti di quantitativi di minore importanza (1/5 chili) per il trasporto di armi e denaro. Le modifiche venivano pagate tra i 10 e i 20 mila euro ed in alcuni casi anche in cocaina.

La cocaina, nel panetto in sottovuoto, veniva poi confezionata con un'ulteriore copertura di caffè o pepe e ricoperta da nastro isolante per renderla non individuabile dai cani antidroga. Sul panetto era poi impresso un simbolo o una scritta che era indicativa della qualità dello stupefacente (maiale – aquila - S8) e veniva successivamente venduta a Roma al prezzo che variava tra i 28 e i 35 mila euro al chilo a seconda del quantitativo acquistato e delle modalità di pagamento.