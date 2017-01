Esquilino, una bancarella come base di spaccio: due arresti

Continuano i controlli antidroga nelle vie tra Termini e San Lorenzo. Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 14 persone con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti tutti cittadini africani di età compresa tra i 19 e i 35 anni senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell'ordine.

DROGA E SOLDI - In possesso ai 14 malviventi e nelle loro abitazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, oltre le dosi di droga, circa 600 euro in contanti, provento delle loro attività illecite.

Degli arrestati, uno, che ha opposto resistenza durante l’arresto, è in carcere a Regina Coeli, mentre gli altri sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Le attività dei Carabinieri hanno permesso di recuperare diverse centinaia di dosi di cocaina, hashish e marijuana, pronte ad essere spacciate.

DROGA IN UN'AIUOLA - In piazza dell'Immacolata, i Carabinieri hanno colto in flagranza due marocchini, di 28 e 31 anni, mentre cedevano dosi di marijuana ad un tossicodipendente. Fermati e controllati, i Carabinieri hanno scoperto che i due pusher nascondevano la droga in una busta occultata in un’aiuola.

BANCARELLA COME BASE DI SPACCIO - Invece in via Gioberti, i Carabinieri hanno bloccato un 22enne del Mali e un 29enne del Gambia, che spacciavano dosi di droga ad alcuni giovani, prelevandole di volta in volta da una bancarella collocata nei pressi. Occultata sotto la merce, infatti, i Carabinieri hanno trovato una busta in cellophane contenente la sostanza stupefacente.