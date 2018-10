Ostia: il business illegale di tre fratelli, fermati con la droga pronta per la vendita

Continua la lotta allo spaccio a Ostia e Acilia. I Carabinieri hanno arrestato 3 fratelli di Ostia per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dagli atteggiamenti alquanto equivoci, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare rinvenendo quasi mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana. Gli arrestati, con precedenti specifici, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Ad Ostia Ponente, nella zona delle case popolari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni che, dopo vari appostamenti, sono stati controllati dai Carabinieri nel suo appartamento. Grazie anche al fiuto di un cane antidroga, i militari hanno rinvenuto, nel doppio fondo di un cassetto, otto panetti di hashish per complessivi 800 grammi. Il pusher è stato rinchiuso a Regina Coeli.

I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato un giovane pusher con varie dosi di hashish in tasca. Le verifiche, estese all'bitazione del ragazzo, hanno permesso di sequestrare altre dosi di droga e il necessario per il suo confezionamento. L’arrestato è stato portato in carcere, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.