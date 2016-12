Alessandrino, centinaia di dosi di hashish in due appartamenti: arrestati

Droga e arresti nelle zona dell'Alessandrino e del Quarticciolo. Nel corso di una mirata attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre cittadini romani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Indagando negli ambienti degli stupefacenti, i militari hanno localizzato due abitazioni via Manfredonia, e sono intervenuti arrestando un 44enne, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di numerose dosi di hashish e un bilancino elettronico, e un 20enne, già noto alle forze dell’ordine perché sottoposto agli arresti domiciliari, che deteneva oltre un centinaio di dosi di hashish, pronte alla vendita, un bilancino di precisione e un coltello ancora sporco di droga.

Invece, in via Giovanni Battista Valente, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno fermato, per un controllo un 18enne notato aggirarsi con fare sospetto in strada. In suo possesso, i Carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e denaro contanti, ritenuto provento dello spaccio.

Tutta la droga è stata sequestrata mentre, i tre arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.