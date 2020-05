Ostia, elicotteri e blitz all'alba: preso il gruppo di fuoco che gambizzò il cognato di Roberto Spada

Ci è voluto meno di un mese, poi il cerchio si è chiuso. All'alba, con gli elicotteri che sorvegliavano il cielo del mare di Roma, è scattato il blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia che hanno identificato i componenti del "gruppo di fuoco" che lo scorso 20 aprile gambizzò Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada, in via Antonio Forni.

Ostia, blitz e tre arresti contro clan Spada

Tre le persone in manette. I militari dell'Arma, sono così entrati nella palazzine di Ostia Nuova e Stella Polare notificando ai tre un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con l'accusa di tentato omicidio.

L'agguato, secondo gli investigatori, si colloca nelle dinamiche di "riposizionamento" dei gruppi malavitosi lidensi sullo "scacchiere criminale" di Ostia.

Gli spari in via Forni contro il cognato di Roberto Spada

I fatti si sono verificati, appunto, il 20 aprile poco dopo le 16 nei vicoli di Ostia Nuova, in via Forni, strada già nota per l'omicidio di 'Baficchio' e 'Sorcanera'. Qui si sentono degli spari. Poi delle frenate e una Mini rossa sbanda: l'uomo ferito è Paolo Ascani, 51 anni, cognato di Roberto Spada condannato all'ergastolo in primo grado per associazione mafiosa insieme a suo fratello Carmine detto 'Romoletto', e noto alle cronache anche per la testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi, che gli è costata la condanna in via definitiva a 6 anni di carcere.

L'uomo, nonostante la ferita, riesce a scappare raggiungendo poi l'ospedale Grassi. Si salva e viene ascoltato, con l'Antimafia che inizia a coadiuvare le indagini. Oggi l'epilogo.

Minacce al trono degli Spada

Non è la prima volta che una persona vicina al clan Spada diventa bersaglio di un agguato. Nel novembre del 2017 ignoti spararono diversi colpi di pistola, prima contro la porta di un appartamento di via Antonio Forni di un membro della famiglia Spada e poi contro un'auto in sosta in via Umberto Cagni.

Quello fu l'ultimo episodio di violenza che accade ad Ostia per un bel po'. Sia per gli arresti dell'operazione Eclissi, sia perché venne siglata una 'pax', il cosiddetto "patto di Grottaferrata" che, con la benedizione di Salvatore Casamonica (che si faceva portavoce degli Spada) e di Fabrizio Piscitelli (portavoce del gruppo dei 'napoletani' capeggiato da Barboncino), sancì lo stop alla guerra per portare avanti gli affari legati alla droga. Ora, con Casamonica in carcere e Diabolik morto ammazzato al Parco degli Acquedotti, quella pace potrebbe essere saltata.

